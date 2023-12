Πολιτική

Έφυγε από την ζωή η Ελένη Κτιστάκη

Η δράση της και η μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 59 ετών η υποψήφια βουλευτής της Ν.Δ Ελένη Κτιστάκη, που έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Η Ελένη Κτιστάκη είχε αναπτύξει ενεργή επιχειρηματική δράση, είχε στο παρελθόν την ευθύνη της έκδοσης τοπικής συνδρομητικής μηνιαίας εφημερίδας, αλλά και διαδικτυακής σελίδας, ενώ είχε ασχοληθεί και με την αρθογραφία. Ήταν υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο το 2012, το 2015 και το 2023.

Υπήρξε Υπεύθυνη Τομέα Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) του Ηρακλείου και μέλος του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ. Συμμετείχε σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη και την προάσπιση των δικαιωμάτων του, ενώ ήταν ενεργό μέλος σε σωματεία και συλλόγους με εθελοντική δράση.

Η Διοικούσα Επιτροπή Ηρακλείου της ΝΔ σε ανακοίνωσή της ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Αγαπημένη μας Ελένη, παρά το σύντομο του βίου σου, η διαδρομή και η δράση σου άφησε ανεξίτηλα σημάδια και διδάγματα στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου αλλά και στην εικόνα της Παράταξης μας Θα θυμόμαστε πάντα την πολύπλευρη, ανεκτίμητη και κυρίως ανιδιοτελή προσφορά Σου, η οποία αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλους μας και παρακαταθήκη για τη νεότερη γενιά των στελεχών μας».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η Ελένη Κτιστάκη υπήρξε καλή φίλη και, παρά την άνιση μάχη με τον καρκίνο, αυτό δεν την εμπόδισε από το να δώσει τον δικό της αγώνα και στις τελευταίες εθνικές εκλογές ως υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας… Ιδιαίτερα αγαπητή, όχι μόνο στην κοινή μας γενέτειρα, τη Μεσσαρά, αλλά σε όλη την κοινωνία του Ηρακλείου για την πολυσχιδή ανθρωπιστική δράση και την υψηλή αίσθηση καθήκοντος, αφήνει πίσω της σπουδαία κληρονομιά. Δεν πρόκειται να λησμονήσω τη μαχητικότητα, τον δυναμισμό, τη διακριτικότητα και την ευγένεια που τη διέκρινε, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Ηρακλείου, Μάξιμος Σενετάκης:

«Η Ελένη πάλεψε την επάρατη νόσο σαν "στρατιώτης σε εμπόλεμη ζώνη" όπως είχε πει σε κάποιους που είχαν μιλήσει απαξιωτικά για τη συμμετοχή της στα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Για όλους εμάς τους φίλους της, το "σαν" δεν υπάρχει. Η Ελένη ήταν στρατιώτης και της ζωής και της παράταξης. Ήταν γυναίκα της προσφοράς. Ήταν άνθρωπος της δράσης. Θα μας λείψει. Ήταν φίλη μου! Θα μου λείψει. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

