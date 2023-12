Πολιτική

Θάνατος αστυνομικού - Ανδρουλάκης: Να δώσουμε τέλος στις εγκληματικές πράξεις που αμαυρώνουν τον αθλητισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους του για τον θάνατο του αστυνομικού

-

Την τελευταία του πνοή άφησε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, ο 31χρονος αστυνομικός που στις 7 Δεκεμβρίου είχε χτυπηθεί από ναυτική φωτοβολίδα στον μηρό έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων, στο περιθώριο αγώνα βόλεϊ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου: «Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών, ο ασθενής αστυνομικός που νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του στην περιοχή του Ρέντη, κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου και ώρα 12.34 μ.μ.».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους του για τον θάνατο του αστυνομικού που χτυπήθηκε από φωτοβολίδα σε επεισόδια έξω από αθλητικό κέντρο στον Ρέντη.

«Ο Γιώργος Λυγγερίδης πάλεψε γενναία μετά την αποτρόπαια δολοφονική επίθεση, που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Ο θάνατος του μας συγκινεί βαθύτατα και αποτελεί χρέος όλων μας να δώσουμε επιτέλους τέλος στις εγκληματικές πράξεις, που αμαυρώνουν τον αθλητισμό», ανέφερε σε δήλωση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

ΣΥΡΙΖΑ: Συλλυπητήριο μήνυμα του Σωκράτη Φάμελλου για το θάνατο του 31χρονου αστυνομικού

Συλλυπητήριο μήνυμα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου για το θάνατο του 31χρονου αστυνομικού.

«Η απώλεια του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη μας γεμίζει με απέραντη θλίψη και βαθύτατη οδύνη.

Οφείλουμε όλοι και πρώτη απ΄όλους η Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πολύ σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας της κοινωνίας μας και ο κύκλος του αίματος της τυφλής οπαδικής βίας να κλείσει.

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους οικείους του, στους/στις συναδέλφους του και στην Ελληνική Αστυνομία».

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική