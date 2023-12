Κόσμος

Γάζα: Στη Μέση Ανατολή ο Άντονι Μπλίνκεν

Πότε θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντονι Μπλίνκεν θα ταξιδέψει στην Μέση Ανατολή στο τέλος της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα του πολέμου στην Γάζα, μετέδωσε το Axios επικαλούμενο πέντε αμερικανούς, ισραηλινούς και άραβες αξιωματούχους.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ισραήλ, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει το χάσμα μεταξύ της πρόθεσης του Ισραήλ να προστατεύσει τους αμάχους και των αποτελεσμάτων στη Γάζα.

«Βρισκόμαστε εδώ σχεδόν μια εβδομάδα μετά την έναρξη αυτής της εκστρατείας στο νότο, μετά το τέλος της ανθρωπιστικής παύσης, παραμένει επιτακτική ανάγκη το Ισραήλ να δώσει έμφαση στην προστασία των αμάχων», δήλωσε ο Μπλίνκεν την Πέμπτη (7/12) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον .





