Νετανιάχου σε Ερντογάν: Δεν μπορείς να κάνεις ηθικό κήρυγμα σε άλλους

Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε κατηγορήσει νωρίτερα τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, λέγοντας του πως δεν διαφέρει από τον Χίτλερ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων και φυλακίζει δημοσιογράφους όπως τόνισε ο Νετανιάχου, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει ηθικό κήρυγμα σε άλλους.

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Ερντογάν δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Άγκυρα, ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάνει με τις επιθέσεις στη Γάζα και αυτό που έκανε ο Χίτλερ, παραβάλλοντας τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Γάζας με τη μεταχείριση των Εβραίων από τους Ναζί. «Κατά ποιον τρόπο είσαι διαφορετικός από τον Χίτλερ;...Αυτά που κάνει ο Νετανιάχου είναι λιγότερα από αυτά που έκανε ο Χίτλερ; Όχι», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

