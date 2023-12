Κόσμος

Ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ: Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν - Μπλίνκεν

Οι υπουργοί εξωτερικών Τουρκίας και ΗΠΑ συνομ'ιλησαν σχετικά με την εντάξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στην Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε σήμερα 27 Δεκεμβρίου τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Η επικοινωνία έγινε στη σκιά της χθεσινής απόφασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ωστόσο σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Σουηδία, ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι η διαδικασία συνεχίζεται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, καθώς εκκρεμεί η έγκριση και από την Ολομέλεια.

Όσον αφορά στο θέμα της πώλησης στην Τουρκία αμερικανικών μαχητικών F-16, ο Χακάν Φιντάν φέρεται να δήλωσε ότι η τουρκική πλευρά αναμένει από την αμερικανική κυβέρνηση και το αμερικανικό Κογκρέσο να ενεργήσουν σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας και να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει.

Ωστόσο το βέβαιο είναι πως μέχρι τις 16 Ιανουαρίου δεν μπορεί να περάσει από την ολομέλεια το πρωτόκολλο γιατί η τουρκική βουλή θα είναι κλειστή μέχρι τότε, λένε οι αναλυτές. Την πρωτοβουλία για το τηλεφώνημα την είχε η αμερικανική πλευρά.

Ο Άντονι Μπλίνκεν πιέζει για χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε θα περάσει το πρωτόκολλο από την ολομέλεια, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνστατινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Από την άλλη για την Άγκυρα το σημαντικό είναι να γίνει βήμα για την πώληση των F16 στην Τουρκία πριν περάσει το πρωτόκολλο από την ολομέλεια.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, με την τουρκική πλευρά να υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μόνιμη ειρήνη.

