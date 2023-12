Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Με κόσμο θα διεξαχθει το ντέρμπι της Τούμπας

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες για την διεξαγωγή της 23ης και της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Στη σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του ετήσιου συνοπτικού προγράμματος αγώνων του πρωταθλήματος. Πριν ακόμη γνωστοποιήσει το νέο πρόγραμμα η διοργανώτρια Αρχή διέρρευσε πως το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα θα διεξαχθεί λίγες ημέρες μετά το άνοιγμα των γηπέδων. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Super League θα διεξαχθεί το διήμερο 17-18 Φεβρουαρίου.

Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο περιθώριο του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο «Μελίνα Μερκούρη» του 31χρονου αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έφυγε σήμερα (27/12) από τη ζωή, να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών οι αγώνες της Super League για διάστημα δύο μηνών, έως δηλαδή και τις 12 Φεβρουαρίου.

Ως εκ τούτου, ο ΠΑΟΚ θα δώσει κεκλεισμένων των θυρών τα ντέρμπι με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό... όχι όμως και αυτό με τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να διεξαχθεί και μία εμβόλιμη αγωνιστική στις 28-29 Φεβρουαρίου, κάτι που σημαίνει πως τα playoffs θα ξεκινήσουν το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου όπως αρχικά είχε οριστεί.

