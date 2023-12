Αθλητικά

Αταμάν σε Τερίμ: Καλέ μου φίλε καλωσόρισες στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος προπονητής, έστειλε το δικό του μήνυμα στον καλό του φίλο με αφορμή την συνεργασία του με τους “πράσινους”.

-

Στο περιθώριο της Media Day του Παναθηναϊκού ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στη Euroleague, ο τεχνικός της ομάδας μπάσκετ των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, καλωσόρισε με δηλώσεις του τον Τούρκο συμπατριώτη του, Φατίχ Τερίμ, ο οποίος από χθες (26/12) είναι επισήμως ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου των «πρασίνων».

Ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε και για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού από τον Φατίχ Τερίμ, με τον Τούρκο προπονητή της ομάδας μπάσκετ ν' απαντά: «Καλέ μου φίλε, καλωσόρισες στην Αθήνα, καλωσόρισες στον Παναθηναϊκό.

Ελπίζω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία, όπως σε όλη του την καριέρα. Καλωσόρισες φίλε μου Τερίμ, ελπίζω ότι θα είναι επιτυχημένος στην ομάδα».

Ειδήσεις σήμερα:

Αδερφοκτονία στη Νέα Σμύρνη: Προθεσμία έλαβε ο 18χρονος

Θάνατος πιλότου - Δένδιας: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Με κόσμο θα διεξαχθει το ντέρμπι της Τούμπας