Ρέντης: Τριήμερο πένθος στην Ελληνική Αστυνομία για τον 31χρονο αστυνομικό

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πότε θα γίνει η κηδεία του αστυνομικού που χτυπήθηκε από φωτοβολίδα.

Τριήμερο πένθος στην Ελληνική Αστυνομία, κηρύσσεται από σήμερα 27 έως και τις 29 Δεκεμβρίου 2023, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννη Οικονόμου, εξαιτίας του θανάτου του Υπαρχιφύλακα Γεώργιου Λυγγερίδη, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης εν ώρα καθήκοντος, στις 7 Δεκεμβρίου, και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2023, στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν.

«Η τραγική απώλεια του αστυνομικού, που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης, έχει προκαλέσει θλίψη και συντριβή σε όλη την ελληνική κοινωνία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η εξόδιος ακολουθία του 31χρονου αρχιφύλακα θα τελεσθεί την Παρασκευή, 29/12/2023 και ώρα 13:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη. O ενταφιασμός του θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θέρμη.

Η φωτοβολίδα είχε χτυπήσει τον άτυχο αστυνομικό στο αριστερό πόδι, βρίσκοντας αρτηρία και προκαλώντας του σοβαρή αιμορραγία.

Ο βαριά τραυματισμένος 31χρονος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την αιμορραγία είχαν ακρωτηριάσει το πόδι του.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός νοσηλευόταν στη ΜΕΘ σε καταστολή, ενώ οι προσπάθειες των γιατρών την περασμένη εβδομάδα να τον επαναφέρουν δεν είχαν επιτυχία.

Δυστυχώς ο 31χρονος δεν άντεξε και σήμερα κατέληξε.

