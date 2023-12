Κόσμος

Γαλλία: Πέθανε ο Ζακ Ντελόρ

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 98 ετών ο "πατέρας" του ευρώ.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, o "πατέρας" του ευρώ και προσωπικότητα της γαλλικής αριστεράς, ο Ζακ Ντελόρ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 98 ετών, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η κόρη του, Μαρτίν Ομπρί.

«Πέθανε στον ύπνο του σήμερα το πρωί (Τετάρτη) στο σπίτι του στο Παρίσι», δήλωσε η Μαρτίν Ομπρί, δήμαρχος της πόλης Λιλ.

Έχοντας διατελέσει υπουργός Οικονομικών υπό την προεδρία του Φρανσουά Μιτεράν (1981-1984), ο Ντελόρ γκρέμισε τις ελπίδες της αριστεράς αρνούμενος να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 1995 στη Γαλλία, ενώ εμφανιζόταν ως το μεγάλο φαβορί στις δημοσκοπήσεις.

«Δεν μετανιώνω για τίποτε», αλλά «δεν λέω ότι έπραξα σωστά», είχε δηλώσει στο περιοδικό Le Point το 2021. «Ήθελα να είμαι ανεξάρτητος και ένιωθα διαφορετικός από όσους ήταν γύρω μου. Ο δικός μου τρόπος να κάνω πολιτική δεν ήταν ο ίδιος», είχε πει.

Ο Ντελόρ, ένθερμος υποστηρικτής της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τρεις θητείες - περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο κάτοχο του αξιώματος - από τον Ιανουάριο του 1985 έως τα τέλη του 1994.

Στις Βρυξέλλες, ο Ντελόρ διαδραμάτισε τον ρόλο του αρχιτέκτονα στη διαμόρφωση των περιγραμμάτων της σύγχρονης Ευρώπης: εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς, υπογραφή των συμφωνιών Σένγκεν, Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, θέσπιση του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής, έναρξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που θα οδηγούσε στη δημιουργία του ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2020, είχε καλέσει ξανά τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ να επιδείξουν περισσότερη αλληλεγγύη σε μια εποχή που αγωνίζονταν για την κοινή απάντηση στην πανδημία Covid-19.

Με τα think tank του ζητούσε μέχρι τέλους την ενίσχυση του ευρωπαϊκού φεντεραλισμού, απαιτώντας περισσότερη «τόλμη» την εποχή του Brexit και των επιθέσεων από «λαϊκιστές κάθε είδους».

Μακρόν για Ζακ Ντελόρ: «Οι αγώνες του και τα ιδανικά θα μας δεσμεύουν για πάντα»

Το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Ζακ Ντελόρ στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, τη συνεισφορά του στην οικοδόμηση της ενωμένης Ευρώπης και τους αγώνες του για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε ανακοίνωσή του με αφορμή τον θάνατο του πρώην προέδρου της Ευρωπαΐκής Επιτροπής.

«Οι αγώνες του και τα ιδανικά θα μας δεσμεύουν για πάντα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας χαιρετίζοντας το έργο του Ζακ Ντελόρ.

Φον ντερ Λάιεν : Ήταν ένας οραματιστής που έκανε την Ευρώπη πιο δυνατή

«Είμαστε όλοι οι κληρονόμοι του έργου ζωής του Zακ Ντελόρ: μιας ζωντανής και ευημερούσας Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως σημειώνει σε δήλωσή της, ο Ζακ Ντελόρ σφυρηλάτησε το όραμά του για μια ενωμένη Ευρώπη και τη δέσμευσή του για ειρήνη κατά τις σκοτεινές ώρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Με αξιοσημείωτη ευφυΐα και απαράμιλλη ανθρωπιά, υπήρξε ο ακούραστος υπέρμαχος της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών και στη συνέχεια της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Μια ιδέα που έφερε στη ζωή χάρη, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς, το πρόγραμμα Erasmus και τα πρώτα στάδια ενός ενιαίου νομίσματος, διαμορφώνοντας έτσι ένα ευημερούν και ισχυρό ευρωπαϊκό μπλοκ», επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσθέτει ότι «η προεδρία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίστηκε από τη βαθιά δέσμευση για την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη - αξίες που έχουν πλέον τις ρίζες τους στην Ένωσή μας».

«Ο Ζακ Ντελόρ ήταν ένας οραματιστής που έκανε την Ευρώπη πιο δυνατή. Το έργο του είχε βαθιά επίδραση στη ζωή γενεών Ευρωπαίων, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου. Του είμαστε βαθιά ευγνώμονες. Ας τιμήσουμε την κληρονομιά του ανανεώνοντας και αναζωογονώντας συνεχώς την Ευρώπη μας», καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα αποχαιρετά με θλίψη τον μεγάλο φιλέλληνα Ζακ Ντελόρ

«Η Ελλάδα αποχαιρετά με θλίψη έναν μεγάλο Ευρωπαίο και φιλέλληνα, τον Ζακ Ντελόρ, τον οραματιστή που σφράγισε με το έργο του την ιστορία και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αποτίοντας φόρο τιμής στον σπουδαίο Γάλλο πολιτική που απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών.

«Από τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1985 έως το 1995, ο Ζακ Ντελόρ υπηρέτησε τις ευρωπαϊκές αξίες, εργάστηκε για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, προώθησε τη διεύρυνση, συνέβαλε καθοριστικά στην ευρωπαϊκη πολιτική συνοχής και προετοίμασε το έδαφος προς την υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Ο Ζακ Ντελόρ ήταν μία αληθινά ηγετική φυσιογνωμία που δούλεψε με όραμα για την ευρωπαϊκή ιδέα», πρόσθεσε.

Κασσελάκης: Η απώλειά του, ας γίνει μια διαρκής υπόμνηση για τις προοδευτικές δυνάμεις

«Ο Ζακ Ντελόρ, ένας από του πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή τον θάνατο του «αρχιτέκτονα» της ΕΕ και «πατέρα του ευρώ».

«Υπογράμμιζε την ανάγκη για εμβάθυνση και υποστήριξε την «πρωτοβουλία Σπινέλι για την ομόσπονδη Ευρώπη. Αναγνώριζε, από τις απαρχές του κοινού νομίσματος, εμφατικά και προφητικά, τις αδυναμίες που αναφάνηκαν και στην κρίση της περασμένης δεκαετίας. Ανέδειξε την ανάγκη για την εκ νέου οικοδόμηση οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Ήταν ο εμπνευστής και υλοποιητής της ιδέας της συνοχής, και δικαίως συνέδεσε το όνομά του με τη στήριξη χωρών του νότου. Η απώλειά του, ας γίνει μια διαρκής υπόμνηση για τις προοδευτικές δυνάμεις. Η εμβάθυνση της ενοποίησης και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, είναι όροι επιβίωσης του οράματος για το κοινό μέλλον των ευρωπαϊκών λαών.

Αλλιώς η απειλή του εθνικισμού και της αναδίπλωσης, αλλά και οι προτεραιότητες άλλων δυνάμεων, θα οδηγήσουν στο αδιανόητο», καταλήγει ο κ. Κασσελάκης.

