Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” για βρέφος δύο μηνών

Οι γονείς είχαν κολλήσει με το όχημα τους στην κίνηση και κάλεσαν την Άμεση Δράση.

«Γέφυρα ζωής» για τη μεταφορά βρέφους στο νοσοκομείο έστησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Οι γονείς του μόλις δύο μηνών βρέφους κάλεσαν την Άμεση Δράση από το ΙΧ τους, καθώς είχαν «κολλήσει» στην κίνηση, στην οδό Μοναστηρίου.

Δικυκλιστές της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και άνοιξαν δρόμο προκειμένου να μεταφερθεί γρήγορα το βρέφος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

