Αθλητικά

EuroCup: Ο Άρης νίκησε άνετα τη Σλασκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εξαιρετική άμυνα, συνδυαστικά με την εκτελεστική δεινότητα από τα 6.75, ήταν τα «κλειδιά» για την επικράτηση των «κιτρινόμαυρων».

-

Εύκολο βράδυ είχε στο Αλεξάνδρειο, για τη 13η αγωνιστική του EuroCup, με αντίπαλο την ουραγό στη βαθμολογία του Β’ ομίλου, Σλασκ Βρότσλαβ, ο Αρης. Επικράτησε με 93-71, αποτέλεσμα με το οποίο κατέκτησε την 3η συνεχή ευρωπαϊκή νίκη του (σ.σ. προηγήθηκαν οι επιτυχίες απέναντι σε Τουρκ Τέλεκομ, Λιετκαμπέλις) και 6η -συνολικά μέχρι τώρα- στη διοργάνωση.

Η εξαιρετική άμυνα , συνδυαστικά με την εκτελεστική δεινότητα από τα 6.75 (17/33 τρίποντα, με το ποσοστό τους στα 51.5%), αποτέλεσαν τα «κλειδιά» για την επικράτηση των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι είχαν για πρώτη φορά ξανά στο παρκέ -μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε για εβδομάδες μακριά από τις υποχρεώσεις της ομάδας- τον Ίσμαελ Σανόγκο. Εκτός πλάνων, την ύστατη στιγμή, με σύνδρομο καταπόνησης στο πέμπτο μετατάρσιο, έμεινε ο Γιώργος Φίλλιος.

Κορυφαίοι για τον Αρη ήταν οι Βασίλης Τολιόπουλος (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρόμπερτς Μπλούμπεργκς (17 πόντοι, με 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρομπέρτο Γκάλινατ (16 πόντοι, με 3/7 τρίποντα).

Πάλεψε περισσότερο για τη Σλασκ, η οποία είχε αρκετές απουσίες στο παιχνίδι, ο Χασάνι Γκραβέτ (25 πόντοι, με 5/8 τρίποντα).

Με εφαλτήριο την αποτελεσματική άμυνα και βρίσκοντας στόχο επιθετικά, αφενός «ταΐζοντας» στο καλάθι τον Μπάνκστον και αφετέρου με το «καυτό» χέρι των Μπλούμπεργκς, Γκάλινατ από τα 6.75, ο Αρης προηγήθηκε στο 5’ με +8 (14-6). Διαφορά που «ανέβηκε», δύο λεπτά αργότερα στο +10 (17-7), στο +14 (25-11), στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και στο +17 (39-22) στο 15’.

Κάπου εκεί το πήρε… προσωπικά ο Γκραβέτ, οι πρωτοβουλίες του οποίου, κυρίως, επέτρεψαν στη Σλασκ να «τρέξει» σερί 2-9 και να μειώσει στους 10 πόντους (41-31) στο 17’.

Οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν» με επιμέρους 10-2, πήγαν στο +18 στο 21’ (51-33) και στο +19 (61-42) στο 26’, με τους Γκάλινατ, Μπλούμπεργκς, Τολιόπουλο να βάζουν την μπάλα στο καλάθι.

Δύο τρίποντα, συνδυασμένα με καλή άμυνα, από τον Γκραβέτ και ένα δίποντο στο ενδιάμεσο από τον Παρασχούσκι, «έριξαν» τη διαφορά στους 11 πόντους (61-50).

Ο Αρης αντέδρασε άμεσα και με σερί 10-0, έχοντας εκτελεστές τους Μπάνκστον, Σανόγκο, Σταρκ, «εκτοξεύθηκε» στο 30’ στο +21 (71-50) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το ματς. Το +22 , με το τελικό 93-71, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διαφορά που απέκτησε στο ματς.

Διαιτητές: Μιγκέλ Ανχελ Πέρεζ (Ισπανία), Μάρκο Γιούρας (Σερβία), Νικ Βαν Ντεν Μπρόεκ (Βέλγιο)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης 2, Σταρκ 12 (2), Σανόγκο 7 (2), Τολιόπουλος 18 (3), Μπλούμπεργκς 17 (5), Μποχωρίδης 8 (2), Καζαμίας, Περσίδης, Ντε Σόουζα 2, Χάρελ 2, Μπάνκστον 9, Γκάλινατ 16 (3).

ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ (Γιάτσεκ Βινίτσκι): Βισνιέφσκι 4, Γκραβέτ 25 (5), Γκολεμπόφσκι 7, Παραχούσκι 4, Μίλετιτς 15 (1), Βοϊναλόβιτς, Σίτνικ, Μπράιαντ 16 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μαχαίρωσε και σκότωσε αστυνομικό

Rapid test δωρεάν σε όλη την Ελλάδα την Πέμπτη

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις την Πέμπτη