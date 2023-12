Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Φωτιά σε διαμέρισμα

Δύο άτομα απεγκλώβισε η Πυροσβεστική από το διαμέρισμα.

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στο Παλαιό Φάληρο.

Δύο ένοικοι του διαμερίσματος απομακρύνθηκαν από την Πυροσβεστική και λόγω εισπνοής καπνού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

