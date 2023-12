Πολιτική

Κασσελάκης: Έδωσε δάνειο στον ΣΥΡΙΖΑ για να πληρωθούν οι μισθοί

Ποιο είναι το ποσό που θα δώσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του ως δάνειο.

Εξαψήφιο ποσό δανείζει ο Στέφανος Κασσελάκης στον ΣΥΡΙΖΑ για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του κόμματος έως το τέλος του χρόνου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα δανείσει από δικά του χρήματα το ταμείο του κόμματος με ποσό, που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο, οι εργαζόμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ και τα ΜΜΕ του κόμματος θα λάβουν τους μισθούς τους, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κλείσει ταμειακά χωρίς χρέη το 2023.

Όπως μεταδόθηκε, επιλέχθηκε η μορφή του δανεισμού δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η δωρεά σε κόμμα με ποσό άνω των 20.000 ευρώ.

Τονίζεται, μάλιστα πως μειώθηκε και το μισθολoγικό κόστος του ΣΥΡΙΖΑ κατά 40% με αρκετά πρόσωπα να περνούν πλέον στη θέση των συνεργατών των βουλευτών.

