Τουρκία: φονική καραμπόλα λόγω... ομίχλης (βίντεο)

Για πολλούς νεκρούς και δεκάδες τραυματίες κάνουν λόγω τα τουρκικά ΜΜΕ.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Τουρκία, μετά από καραμπόλα οχημάτων στον Μαρμαρά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 57 τραυματίστηκαν σε αιματηρή καραμπόλα με 7 εμπλεκόμενα οχήματα στην επαρχία Σαγγαρίου της βορειοδυτικής Τουρκίας που ανήκει στο διαμέρισμα του Μαρμαρά.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Μαρμαρά γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα και πιστεύεται ότι προκλήθηκε από την πυκνή ομίχλη που είχε σκεπάσει την συγκεκριμένη περιοχή.

Sakarya'da zincirleme kaza: 11 olu, 57 yaral?



Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yogun sis nedeniyle 3’u yolcu otobusu, 7 arac?n kar?st?g? zincirleme trafik kazas?nda 11 kisi oldu, 57 kisi yaraland?. pic.twitter.com/qp57CEyDbI — Haber Report (@HaberReport) December 28, 2023

Sakarya'da zincirleme kaza: 11 olu, 57 yaral?. Art?k defol git 2023???? pic.twitter.com/IfXGmcMalc — VANLI AMCAN (@Vanliamcan) December 28, 2023

