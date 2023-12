Κοινωνία

Ρέντης: Θρήνος για τον 31χρονο αστυνομικό - Τριήμερο πένθος στην ΕΛ.ΑΣ

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, στη Θεσσαλονίκη, θα δώσει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Θλίψη στο Πανελλήνιο, στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και στη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο του 31χρονου αστυνομικού, Γεώργιου Λυγγερίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε με ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια του Ρέντη. Ο αστυνομικός πάλεψε γενναία, αφήνοντας την τελευταία του πνοή χθες Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, αύριο Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου και ο ενταφιασμός του θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θέρμη.

Τριήμερο εθνικό πένθος στην ΕΛ.ΑΣ για το θάνατο του 31χρονου αστυνομικού

Τριήμερο πένθος στην Ελληνική Αστυνομία κηρύχτηκε με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, εξαιτίας του θανάτου του Υπαρχιφύλακα Γεώργιου Λυγγερίδη.

Το τριήμερο πένθος ξεκίνησε από την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τα επεισόδια στου Ρέντη.

