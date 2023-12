Γάζα: Γέννησε τετράδυμα μέσα στα συντρίμμια

Η απίστευτη ιστορία μίας 28χρονης, η οποία έφερε στον κόσμο τετράδυμα, μέσα στην κόλαση του πολέμου.

-

Στη Ντέιρ αλ Μπάλα, η Ιμάν αλ Μάσρι έφερε στον κόσμο τετράδυμα —δυο αγόρια και δυο κορίτσια— εν μέσω του πολέμου.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η 28χρονη Ιμάν, εγκατέλειψε την κατοικία της, στην Μπέιτ Χανούν της βορειοανατολικής Γάζας, λίγες μέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Ήταν έξι μηνών έγκυος, όταν ξεκίνησε με τα πόδια, μαζί με τα τρία της παιδιά, με προορισμό τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

«Είναι τόσο μικροσκοπικά. Κάνει κρύο, έχει αέρα και δεν υπάρχει κανένα λουτρό για βρέφη ώστε να τα πλύνω (...) Δεν μπορώ να τα κάνω μπάνιο, τα καθαρίζω με υγρά πανιά», είπε η 28χρονη μητέρα, που εκτόπισε ο πόλεμος.

«Δεν υπάρχουν πάνες, ούτε γάλα σε σκόνη,. Προσπαθώ να τα θηλάσω, αλλά δεν έχω αληθινά θρεπτικό γάλα», πρόσθεσε, εξηγώντας πως δεν τρώει καλά. Φοβάται πως οι βομβαρδισμοί θα σπάσουν τα παράθυρα και θα τραυματίσουν τα νεογνά.

In dire health conditions, displaced Palestinian Iman Al-Masry gives birth to quadruplets after being displaced from Beit-Hanoun in Northern Gaza to a school in Deir-Al-Balah in Central Gaza.



One of the babies is in intensive care at the hospital. pic.twitter.com/E0RXdFMgYI