Βασίλης Καρράς: Η αποκάλυψη για τη σχέση του με τον Πασχάλη Τερζή

Τι αποκάλυψε στο "Πρωινό" η σύζυγος του Πασχάλη Τερζή

Το πρωί της Πέμπτης, μια ημέρα μετά την ταφή του Βασίλη Καρρά, υπήρξε ρεπορτάζ που ανέφερε πως ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής δεν μιλούσε με τον Πασχάλη Τερζή, κάτι που του προκαλούσε αρκετό πόνο.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» επικοινώνησαν με τη σύζυγο του Πασχάλη Τερζή, την κα Μαρία, η οποία διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρχε «κόντρα» ανάμεσα στους δυο καλλιτέχνες.

Ο Γιώργος Λιάγκας τότε υπενθύμισε στο κοινό μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Βασίλης Καρράς στον Νίκο Χατζηνικολάου και είχε υπονοήσει ότι δεν είχε καλές σχέσεις με τον Πασχάλη Τερζή.

