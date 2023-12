Life

Βασίλης Καρράς: η τελευταία εξομολόγηση στο “Ενώπιος Ενωπίω”

Ο ΑΝΤ1, τιμά τη μνήμη του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή, προβάλλοντας την από καρδίας συνέντευξή που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω".

Ο ΑΝΤ1 τιμά τη μνήμη του Βασίλη Καρρά, του τραγουδιστή που άφησε εποχή με τα τραγούδια του, αλλά και με την απλότητα που τον διέκρινε στη σπουδαία διαδρομή του.

Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου, στις 23:00, θα προβληθεί σε επανάληψη η τελευταία συνέντευξη - εξομολόγηση του Βασίλη Καρρά, που δόθηκε τον Μάιο του 2021, στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Ο κορυφαίος τραγουδιστής, «ο άρχοντας της νύχτας» για τον περισσότερο κόσμο, ξετύλιξε την ιστορία του από τα πρώτα του βήματα, όταν έβαζε χρήματα από την τσέπη του για να βγάζει δίσκους.

Εργάστηκε ως μηχανικός αυτοκινήτων, τη δεύτερη μεγάλη του αγάπη μετά τη μουσική, ενώ δούλεψε και στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, μέχρι να καθιερωθεί με το πρώτο του τραγούδι, «Εγώ αγάπη μου, εγώ». Ακολούθησαν δίσκοι που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι.

Ο Βασίλης Καρράς αφηγήθηκε σημαντικές στιγμές από τη λαμπρή πορεία του, μίλησε για τις μεγάλες επιτυχίες και τις συνεργασίες του, καθώς και για τα τραγούδια που ο ίδιος έγραψε, αλλά και για τις δυσκολίες και τις στεναχώριες που πέρασε.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή