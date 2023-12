Life

“Το Πρωινό”: Εορταστική και γεμάτη εκπλήξεις η τελευταία εκπομπή της χρονιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγαπημένοι τραγουδιστές και ηθοποιοί, στην εορταστική ατζέντα του τελευταίου «Πρωινού» της χρονιάς μαζί με τις αστρολογικές προβλέψεις για το 2024.

-

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου στις 09:50, ο Γιώργος Λιάγκας με την ομάδα του θα κάνουν το τελευταίο «ΠΡΩΙΝΟ» του 2023 πιο εορταστικό από ποτέ!

Ο Σταμάτης Κραουνάκης, σε μία κατάθεση ψυχής, δίνει στον Γιώργο Λιάγκα μια σπάνια συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Ο Διονύσης Σχοινάς μιλάει ανοιχτά για την προσωπική και οικογενειακή του ζωή και, μαζί με την μπάντα του, υποδέχεται το 2024 με πολύ κέφι, τραγούδι και χορό, ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες του.

Οι δημοφιλείς ηθοποιοί της αγαπημένης σειράς «Η ΜΑΓΙΣΣΑ» βγαίνουν για λίγο από τους ξεχωριστούς ρόλους των ηρώων που υποδύονται, ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο και μοιράζονται αναμνήσεις από τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής τους.

Την εορταστική σύνθεση του «ΠΡΩΙΝΟΥ» συμπληρώνουν πολλοί καλεσμένοι, οι οποίοι κάνουν τον απολογισμό τους με εξομολογητική διάθεση, και μοιράζονται τις επιθυμίες τους για τη νέα χρονιά. Αποκαλύπτουν, ακόμη, πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις από τις οποίες θα ήθελαν να απαλλαγούν το 2024!

Η Λίτσα Πατέρα αναλύει τις ετήσιες αστρολογικές προβλέψεις για το 2024, ενώ ο Αλέξανδρος Παπανδρέου παρουσιάζει το πιο γευστικό εορταστικό μενού για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Αρχισυνταξία: Χρύσα Ζορκάδη

Βοηθός Αρχισυντάκτη: Δήμητρα Καρλιάμπα

Υπεύθυνη καλεσμένων: Μαίρη Αρώνη

#ToPrwino

Facebook: @toprwinoant1

Instagram: @toprwino_ant1

Twitter: @ToPrwinο

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Η αποκάλυψη για τη σχέση του με τον Πασχάλη Τερζή

Πτώση αεροσκάφους - Καλαμάτα: Χτυπημένη από τη μοίρα η οικογένεια του Επισμηναγού

Γάζα: Γέννησε τετράδυμα μέσα στα συντρίμμια