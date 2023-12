Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

-

"Δύσκολες μέρες και δύσκολη περίοδος με δυσάρεστες ειδήσεις για αυτό να ζούμε την κάθε στιγμή" είπε η Λίτσα Πατέρα, στην αρχή της ενότητας των ζωδίων το πρωί της Πέμπτης και τόνισε πως "η όψη της Αφροδότης σε λίγες μέρες μπορεί να μην έχει κέφια για αυτό και θέλει προσοχή"

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Με μια μαχαιριά στο λαιμό ο Νορβηγός σκότωσε τον αστυνομικό στο μπαρ

Γαύδος: νέα επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Στέλιος Ρόκκος για Βασίλη Καρρά: Μας τιμά να μιλάμε για εκείνον (βίντεο)