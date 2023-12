Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Ρόδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού και ποιο το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

-

Ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.2 στην κλίμακα Richter κατεγράφη στις 12:40 και το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Ρόδου, όπως ανακοίνωσε εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 445 χλμ. ανατολικά νοτιοανατολικά των Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Με μια μαχαιριά στο λαιμό ο Νορβηγός σκότωσε τον αστυνομικό στο μπαρ

Στέλιος Ρόκκος για Βασίλη Καρρά: Μας τιμά να μιλάμε για εκείνον (βίντεο)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)