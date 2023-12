Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 57χρονου

Πού εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση του 57χρονου Αντώνη Νταγιάκα από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Στις 26/12/23, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Νταγιάκας, 57 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Αντώνη Νταγιάκα στις 28/12/23 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των οικείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αντώνης Νταγιάκας έχει ύψος 1,70 μ., είναι εύσωμος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, ριγέ μπλούζα, καφέ ζακέτα με κουκούλα, άσπρο- γκρι σκουφάκι και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

