ΕΕΣ: Δίπλα στους άστεγους τις ημέρες των γιορτών

“Γεύματα αγάπης” θα προσφέρει σε άστεγους ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, θα προσφέρει "γεύματα αγάπης" στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης προς τους άστεγους,. Σκοπός της δράσης είναι να υποστηρίξει ανθρώπους που ζουν χωρίς στέγη και σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού:

"Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λόγω των εορταστικών ημερών, οργανώνει δράση ενεργητικής προσέγγισης και διανομής ζεστού γεύματος σε αστέγους, στο λιμάνι του Πειραιά (30/12)

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου, Dr. Αντωνίου Αυγερινού, λόγω των εορταστικών ημερών και στη προσπάθειά του να υποστηρίξει συνανθρώπους μας που διαβιούν στο δρόμο υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, πρόκειται να υλοποιήσει νέα δράση ενεργητικής προσέγγισης αστέγων και εργασίας στο δρόμο (streetwork) στο λιμάνι του Πειραιά, Πύλη Ε9, το Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2023, από τις 20:00’ έως τις 23.00’.

Ειδικότερα, προσωπικό του ΕΕΣ, κατόπιν χαρτογράφησης της περιοχής που θα λάβει χώρα η δράση, με την υποστήριξη των εθελοντών του Οργανισμού, θα διανείμουν ζεστό γεύμα και ροφήματα, υλικό άμεσης κοινωνικής βοήθειας, είδη ατομικής υγιεινής, είδη προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, μέσα προστασίας από τον Covid 19 & ιματισμό.

Ταυτόχρονα, θα παρασχεθούν Πρώτες Βοήθειες και Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας, και θα παρασχεθεί ενημέρωση στον πληθυσμό για τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας και τα μέτρα αρωγής και υποστήριξης της ομάδας στόχου που αναπτύσσονται από την οικεία Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συνολικά εκτιμάται πως θα ωφεληθούν περίπου 100 άτομα, ενώ ανάλογες δράσεις θα υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες".

