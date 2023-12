Κόσμος

Γάζα: Ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών

Τι είδους βοήθεια έστειλε η Ελλάδα. Πως θα φτάσει το φορτίο στην Γάζα.

-

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, εξέδωσε δελτίο τύπου, σχετικά με την αποστολή βοήθεια της χώρας στην Γάζα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

Με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών, αφίχθη σήμερα στο αεροδρόμιο El Arish της Αιγύπτου ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια με τελικό προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Το φορτίο, το οποίο προσέφεραν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Γιατροί του Κόσμου και International Humanitarian Aid Foundation, περιλαμβάνει μία πλήρως εξοπλισμένη μονάδα υποδοχής και βασικής περίθαλψης ασθενών καθώς και είδη ατομικής υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

Η μεταφορά τους έγινε με πολιτικό αεροσκάφος cargo μέσω Οστάνδης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής αερογέφυρας EU HAB (Humanitarian Air Bridge).

Η εν λόγω ανθρωπιστική αρωγή αποτελεί συνέχεια της πρώτης ελληνικής αποστολής φαρμακευτικού και ιατρικού υλικού για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, η οποία μεταφέρθηκε, στις 6 Νοεμβρίου 2023, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

