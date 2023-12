Αθλητικά

Γεγονότα Ρέντη - Κούγιας: Γιατί αρνήθηκα την υπεράσπιση του 18χρονου κατηγορούμενου

Γιατί ο Αλέξης Κούγιας δηλώνει ότι μια τέτοια ανάληψη υπεράσπιση θα ήταν "ασυμβίβαστη" με άλλες ιδιότητές του.

Τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχθηκε το αίτημα της οικογένειας, να αναλάβει την υπεράσπιση του 18χρονου που κατηγορείται για τη ρίψη φωτοβολίδας στον αστυνομικό ο οποίος κατέληξε, εξήγησε ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας με δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Ο κ. Κούγιας στο δελτίο του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τόσο πριν την απολογία του 18χρονου, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος, όσο και σήμερα μετά την επιβάρυνση της κατηγορίας που αντιμετωπίζει, αφού πλέον είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, η οικογένειά του με επισκέφθηκε και μου ζήτησε να αναλάβω την υπεράσπισή του.

Είναι γνωστό ότι όλα αυτά τα χρόνια της 50ετούς καριέρας μου έχω παραστεί σε περίπου χίλιες υποθέσεις ανθρωποκτονιών εκ προθέσεως, είτε ως συνήγορος υπεράσπισης είτε ως συνήγορος πολιτικής αγωγής και πλέον υποστήριξης της κατηγορίας, και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να αναλάβω την υπεράσπισή του 18χρονου, αφού έχει πάρα πολλά υπερασπιστικά στοιχεία η δικογραφία που σχηματίσθηκε εις βάρος του, αλλά είμαι υποχρεωμένος να αρνηθώ για τους εξής δύο πολύ σοβαρούς λόγους:

Ο πρώτος λόγος είναι ότι εδώ και μία εβδομάδα ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης με τίμησε με τη θέση του νομικού συμβούλου αλλά και τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου και εκπρόσωπου αυτού του τεράστιου ιστορικού συλλόγου οπουδήποτε αυτός θα πρέπει ή θα χρειαστεί να εκπροσωπείται, αλλά και εγώ τον τίμησα με το να αποδεχθώ αυτή την τιμητική πρόταση και ήδη έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου και σε νομικό επίπεδο, αφού συντάσσω μια μήνυση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία θα καταγγέλλει – αποκαλύπτει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου όλη αυτή την εγκληματική οργάνωση, η οποία δυστυχώς από το 1996 παραμένει ατιμώρητη και έχει καταστρέψει ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια, όταν ενεφανίσθη στο βρώμικο ελληνικό παρασκήνιο ένας πρώην υπάλληλος της ΕΠΟ που πρωταγωνιστούσε στη δικογραφία του koriopolis, αλλά εκπροσώπησα την ΠΑΕ Ολυμπιακός και στη χθεσινή συνεδρίαση της Super League 1, όπου με δικό μου αίτημα για λογαριασμό της ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησα όλες οι ΠΑΕ να εξουσιοδοτήσουν την αναπληρώτρια Πρόεδρο κυρία Κοξένογλου να μας εκπροσωπήσει και να παρασταθεί στην κηδεία του άτυχου αστυνομικού, αλλά και όλες οι ΠΑΕ να συγκεντρώσουμε ένα σεβαστό ποσό, το οποίο θα παραδώσουμε μόνο στους γονείς του, οι οποίοι πλέον είναι ανυπεράσπιστοι στη ζωή τους.

Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι, εάν δεχόμουν αυτή την επιλογή να γίνω ο συνήγορος του 18χρονου, όλοι οι κακόπιστοι θα παρερμήνευαν αυτό το υπερασπιστικό μου καθήκον και θα παρερμήνευαν σκόπιμα αυτή μου την επιλογή.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, ενώ έχω τιμηθεί από όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των Ελλήνων αστυνομικών και από τις οικογένειες επίλεκτων αστυνομικών που κατηγορήθηκαν ότι έχουν διαπράξει κατά το κατηγορητήριο ανθρωποκτονίες κατά την ώρα της υπηρεσίας τους, και τους υπερασπίζομαι, σήμερα, εφόσον δεχόμουν την πρόταση της οικογενείας αλλά και του ίδιου του κατηγορουμένου, θα ήμουν ο υπερασπιστής του δυστυχούς αυτού 18χρονου, ο οποίος όμως φέρεται ότι έχει αφαιρέσει τη ζωή, εφόσον αυτό αποδεικνύεται, του τραγικού 31χρονου αστυνομικού που έχασε τη ζωή του κατά την άσκηση του καθήκοντός του, όπως κατά την άσκηση του καθήκοντός τους και για την προστασία της ίδιας τους της ζωής ενεπλάκησαν σε υποθέσεις ως κατηγορούμενοι οι αστυνομικοί, τους οποίους έχω την τιμή να υπερασπίζομαι.

Αναγκάζομαι να προβώ σε αυτή την ανακοίνωση, γιατί μια συνεργάτης ενός δικηγόρου που αναμειγνύεται στην υπόθεση και η οποία έμαθε από εμένα αυτή την επίσκεψη των γονέων του 18χρονου, τη δημοσιοποίησε.

Εύχομαι στον ή στους συναδέλφους μου που θα αναλάβουν την υπεράσπιση του 18χρονου, να αναδείξουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλα τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς του και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, ώστε να τον βοηθήσουν στην επιμέτρηση της ποινής, εφόσον αποδειχθεί χωρίς καμία αμφιβολία ότι αυτός ήταν ο δράστης».

