Κοινωνία

Δολοφονία αστυνομικού - Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η αιτία θανάτου του άτυχου αστυνομικού. Με τι είδους μαχαίρι διαπράχθηκε το έγκλημα.

-

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αιτία θανάτου του 32χρονου αστυνομικού μέσα σε μπαρ επί της οδού Κατσιμίδη στη Θεσσαλονίκη την «εκτεταμένη αιμορραγία από τρώση αγγείου», ενώ ο θάνατός του υπήρξε ακαριαίος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του Νορβηγού καυηγορούμενου από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής Θεσσαλονίκης, το φονικό μαχαίρι έχει κατασχεθεί και είναι τύπου «push dagger». Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο μαχαίρι χαρακτηρίζεται ως «κρυφό όπλο» καθώς έχει σχεδιαστεί για να κρατιέται στο χέρι με κλειστή παλάμη.

Πρόκειται για ένα μαχαίρι με κοντή λεπίδα και λαβή «Τ» που έχει σχεδιαστεί για να πιάνεται και να κρατιέται σε ένα χέρι με κλειστή γροθιά. Η χρήση του ξεκίνησε ως όπλο για τους αμάχους στις αρχές του 19ου αιώνα, και χρησιμοποιήθηκε επίσης στον πόλεμο των χαρακωμάτων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με το ίδιο μαχαίρι ο δράστης τραυμάτισε στα κάτω άκρα τον κουμπάρο του αστυνομικού, με τον οποίο λογομάχησε για ασήμαντη αιτία, πριν επιτεθεί στον 32χρονο που έσπευσε να μεσολαβήσει και να χωρίσει τους δύο άνδρες.

Ο 44χρονος, που διαμένει τα τελευταία 9 χρόνια στην Ελλάδα ζώντας από επίδομα που λαμβάνει από το νορβηγικό κράτος, κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την τέλεση του φονικού βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και γι' αυτό το λόγο υποβλήθηκε στις σχετικές αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Την ίδια ώρα, ο κουμπάρος του αστυνομικού (επίσης 32 ετών) νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μαχαίρωσε και σκότωσε αστυνομικό

Rapid test δωρεάν σε όλη την Ελλάδα την Πέμπτη

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις την Πέμπτη