Παναθηναϊκός: Ο Φατιχ Τερίμ στο ΟΑΚΑ

Μερίδα των οργανωμένων αποδοκίμασε τον Αλαφούζο για την απόλυση του Γιοβάνοβιτς.

Περίπου μισή ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΟΑΚΑ, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, o νέος προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας του «τριφυλλιού», Φατίχ Τερίμ, έκανε την είσοδό του στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Ο τεχνικός των «πράσινων» μονοπώλησε -όπως αναμενόταν- το ενδιαφέρον, κερδίζοντας το χειροκρότημα από τον κόσμο που έχει γεμίσει το ΟΑΚΑ, πριν πάρει τη θέση του δίπλα στον πάγκο του συμπατριώτη του, Εργκίν Αταμάν, με τον οποίο είχε θερμό εναγκαλισμό.

Ωστόσο, υπήρχε και μερίδα των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού που στην εμφάνιση του Τερίμ αποδοκίμασαν έντονα τον «ισχυρό άνδρα» της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο, για την απόλυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

