Μαγιορκίνης στον ΑΝΤ1: Εμβολιασμός η λύση στην αύξηση κρουσμάτων του κορονοϊού (βίντεο)

Τι είπε ο έγκριτος καθηγητής ιατρικής για τους λόγους αύξησης των κρουσμάτων και για τις παιδικές λοιμώξεις.

Για την έξαρση των κρουσμάτων της Covid-19 αλλά και αναπνευστικών λοιμώξεων μίλησε την Πέμπτη ο γιατρός βιοπαθολόγος – κλινικός ιολόγος και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης, καλεσμένος της Ρίτσας Μπιζόγλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαγιορκίνης, έχουν καταγραφεί πανελλαδικά περισσότερες από 1500 εισαγωγές σε νοσοκομεία με κορονοϊό, εκ των οποίων 70 άτομα είναι ήδη διασωληνωμένα, έχουμε δηλαδή ήδη αυξημένη κινητικότητα της νόσου, πράγμα που οφείλεται τόσο στις συγκεντρώσεις των γιορτών, όσο και στην ανθεκτικότητα της νέας υποπαραλλαγής JN.1 του ιου, αλλά κυρίως στην πολύ μικρή συμμετοχή του πληθυσμού στον σχετικό εμβολιασμό.

Όσον αφορά τις παιδικές λοιμώξεις, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι η αύξησή τους αυτή την εποχή είναι μάλλον λογική, και σύστησε στους γονείς από τη μία να ενεργούν ψύχραιμα και από την άλλη να τελούν σε επαγρύπνηση, ειδοποιώντας καταρχήν τον ιδιώτη θεράποντα παιδίατρο και πηγαίνοντας στο νοσοκομείο μόνο όταν εκείνος το υποδεικνύει.

