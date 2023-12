Κοινωνία

Καλαμάτα - Πατέρας πιλότου στον ΑΝΤ1: Το όνειρό του από παιδί ήταν να πετάξει... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπααρακτικός ο πατέρας του άτυχου Ίκαρου μίλησε για τον παιδί του και μοιράστηκε τη συντριβή του.

-

Συγκίνησε κυριολεκτικά ολόκληρη την Ελλάδα την Πέμπτη μιλώντας αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο πατέρας του αδικοχαμένου κυβερνήτη της Πολεμικής Αεροπορίας Επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα, ο οποίος την Τετάρτη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών μετά από πτώση του εκπαιδευτικού πολεμικού αεροσκάφους το οποίο κυβερνούσε.

Τραγικές φιγούρες, οι δυο γονείς που ο στρατιωτικός άφησε πίσω του, αναπολούν όσες στιγμές αγάπης, ευτυχίας και περηφάνιας έζησαν με το παιδί τους: «Έχασα τον ήρωά μου. Το αστέρι μου. Έκλεισε το σπίτι μας», μοιράστηκε με τον Κωνσταντίνο Φλαμή και τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 ο πατέρας του γεμάτος λυγμούς, και συνέχισε «Καλόκαρδος, θαρραλέος, φιλότιμος… Ήταν χρυσό το παιδί μου. Το όνειρό του από παιδί ήταν να μπορεί να πετά. Αυτό ήθελε, γι’ αυτό δούλεψε σκληρά και στο τέλος το κατάφερε. Μόνο που δεν ήξερε ότι αυτό θα του έπαιρνε και τη ζωή».

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Η αποκάλυψη για τη σχέση του με τον Πασχάλη Τερζή

Πτώση αεροσκάφους - Καλαμάτα: Χτυπημένη από τη μοίρα η οικογένεια του Επισμηναγού

Γάζα: Γέννησε τετράδυμα μέσα στα συντρίμμια