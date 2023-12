Κοινωνία

Πτώση αεροσκάφους: Oδύνη για τον χαμό του Επαμεινώνδα Κωστέα - Σήμερα η κηδεία του

Ο πιλότος αφήνει πίσω του δύο ανήλικα παιδιά και τη σύζυγό του που ήταν αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας.

Σήμερα στις 11 το πρωί κηδεύεται στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μεγάλη Μαντίνεια του Δήμου Δυτικής Μάνης ο επισημηναγός Επαμεινώνδας Κωστέας, ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασε τη ζωή του, την Τετάρτη, όταν συνετρίβη το εκπαιδευτικό αεροσκάφος Τ2 σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Κατά την έπαρση της σημαίας σήμερα το πρωί στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας γίνεται απόδοση τιμών στη μνήμη του επισμηναγού. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση στον καθεδρικό ναό των ενόπλων δυνάμεων Παναγίας Παντάνασσας.

Η Αεροπορία συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια συντριβής του εκπαιδευτικού αεροσκάφους T-2.

