“Κοκτέιλ” ιώσεων και κορονοϊού - Ψαλτοπούλου: Για τη χρήση μάσκας πλέον υπάρχει ατομική ευθύνη (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου για την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού και γρίπης. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, αναφέρθηκε στο ανησυχητικό κοκτέιλ έξαρσης ιώσεων και κορονοϊού.

Το φαινόμενο της ταχείας εξάπλωσης του κορονοϊού και των ιώσεων, που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, αποδίδεται σε ένα βαθμό στις εορταστικές συνευρέσεις.

Σε επιφυλακή όμως βρίσκονται οι υγειονομικές Αρχές και τη νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον, την «JN.1», η οποία εξαπλώνεται με ταχύτητα, παγκοσμίως – και στην Ευρώπη. Γι` αυτό τον λόγο η επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που συνεδρίασε χθες (28/12) εκτάκτως, προχώρησε σε σύσταση για χρήση της μάσκας σε κλειστούς χώρους, νοσοκομεία και μέσα μεταφοράς.

Όπως είπε η κ. Ψαλτοπούλου "η χρήση μάσκας είναι πλέον ατομική ευθύνη και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείχνουν τα άτομα που είναι πάνω από 60-70 ετών αλλά και όσοι αντιμετωπίζουν κάποιο νόσημα" ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά "η χρήση μάσκας είναι ο πιο οικονομικός τρόπος να διαφυλαξουμε την υγεία μας"

