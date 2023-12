Κοινωνία

Επαμεινώνδας Κωστέας: ρίγη συγκίνησης στην τελετή απόδοσης τιμών στη μνήμη του πιλότου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινητική ήταν η τελετή απόδοσης τιμών στον αδικοχαμένο πιλότο που έχασε τη ζωή του στην Καλαμάτα.

-

Τελετή απόδοσης τιμών στον επισμηναγό Επαμεινώνδα Κωστέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην Καλαμάτα, πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Παπάγου.

Την ώρα της έπαρσης της σημαίας (στις 7:30) και παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στρατιωτικοί και πολιτικό προσωπικό βγήκαν στα μπαλκόνια του ΥΕΘΑ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο 40χρονο πιλότο.

Λίγα λεπτά αργότερα, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό ναό Παναγιάς Παντάνασσας στο στρατόπεδο Παπάγου.

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ του αποδόθηκε τιμητικά ο βαθμός του Αντιπτεράρχου για τη θυσία που προσέφερε στην Ελλάδα.

Η συγκινητική τελετή στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι να πουν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Επαμεινώνδα Κωστέα.

Συγκίνησε κυριολεκτικά ολόκληρη την Ελλάδα την Πέμπτη μιλώντας αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο πατέρας του αδικοχαμένου κυβερνήτη της Πολεμικής Αεροπορίας Επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα, ο οποίος την Τετάρτη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών μετά από πτώση του εκπαιδευτικού πολεμικού αεροσκάφους το οποίο κυβερνούσε.

«Καλόκαρδος, θαρραλέος, φιλότιμος… Ήταν χρυσό το παιδί μου. Το όνειρό του από παιδί ήταν να μπορεί να πετά. Αυτό ήθελε, γι’ αυτό δούλεψε σκληρά και στο τέλος το κατάφερε. Μόνο που δεν ήξερε ότι αυτό θα του έπαιρνε και τη ζωή», είπε μετεξύ άλλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ - Εκλογές 2024: δεύτερη Πολιτεία βάζει “φρένο” στην υποψηφιότητά του

Ρέντης: το τελευταίο αντίο στον αστυνομικό και η συγκινητική διαβίβαση (βίντεο)

Πετράλωνα: Σκαρφάλωσε από το μπαλκόνι και προσπάθησε να βιάσει δύο κοπέλες (βίντεο)