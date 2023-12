Σερ: Aίτηση για επιμέλεια του 47χρονου γιου της

Life

Η Σερ κατέθεσε αίτηση για την κηδεμονία του 47χρονου γιου της Ελάιτζα Μπλου Άλμαν (Elijah Blue Allman), λόγω των πρόσφατων προβλημάτων που φέρεται να αντιμετωπίζει με την κατάχρηση ουσιών.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες και τα οποία έχει στην κατοχή του το PEOPLE, η διάσημη τραγουδίστρια ζητά να γίνει ο μοναδικός κηδεμόνας της περιουσίας του γιου της καθώς υποστηρίζει ότι είναι «ουσιαστικά ανίκανος να διαχειριστεί τους οικονομικούς του πόρους».

Το έγγραφο αναφέρει ότι αν και ο μουσικός πρόκειται να λάβει περιουσιακά στοιχεία από το καταπίστευμα πριν από το τέλος του έτους, ένας επιτηρητής είναι «επειγόντως απαραίτητος...για να προστατεύσει την περιουσία του Ελάιτζα από απώλεια ή τραυματισμό», επειδή είναι «επί του παρόντος ανίκανος να διαχειριστεί τα περιουσιακά του στοιχεία, λόγω σοβαρών προβλημάτων ψυχικής υγείας και κατάχρησης ουσιών».

Επίσης αναφέρει ότι η εν διαστάσει σύζυγός του, Μαριάνγκελα Κίνγκ(Marieangela King), δεν είναι κατάλληλη για να γίνει επιτηρητής του, επειδή «η ταραχώδης σχέση τους έχει σημαδευτεί από έναν κύκλο εθισμού στα ναρκωτικά και κρίσεων ψυχικής υγείας». Προσθέτει ότι «ο Ελάιτζα δικαιούται τακτικά ποσά από το καταπίστευμα, αλλά δεδομένων των συνεχιζόμενων προβλημάτων ψυχικής υγείας και κατάχρησης ουσιών που αντιμετωπίζει, [η Σερ] ανησυχεί ότι οποιαδήποτε κεφάλαια διανεμηθούν στον Ελάιτζα θα δαπανηθούν αμέσως σε ναρκωτικά, αφήνοντας τον Ελάιτζα χωρίς περιουσιακά στοιχεία για να εξασφαλιστεί και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του».

Το έγγραφο καταλήγει αναφέροντας ότι η σταρ φέρεται να έχει «εργαστεί ακούραστα για να βάλει τον γιο της σε θεραπεία και να του δώσει τη βοήθεια που χρειάζεται».

Η ακρόαση για προσωρινή εντολή έχει οριστεί επί του παρόντος για τις 5 Ιανουαρίου 2024, ενώ η ακρόαση για μόνιμη εντολή θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου.

