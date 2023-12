Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μαχαιριά στο στήθος

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραυματα σε πρόσωπο και θώρακα.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Κρήτη, με έναν άνδρα να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο με μαχαιριά στο στήθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ΕΚΑΒ κλήθηκε για περιστατικό πτώσης στο Βαμβακόπουλο Χανίων, λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής. Οι διασώστες έσπευσαν άμεσα σε κατοικία, όπου εντοπίστηκε ένα ματωμένο μαχαίρι στην πόρτα.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκε ο ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος πιθανολογείται ότι είχε χτυπηθεί χθες το βράδυ και έφερε θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο και στον θώρακα.

Το πρωί τον εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο που φρόντισε να ενημερώσει το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, ενώ ο τραυματισμένος άνθρωπος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

