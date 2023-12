Κοινωνία

Ελευσίνα: νεκρός άνδρας σε φωτιά σε διαμέρισμα

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε σπίτι.

Τραγωδία στην Ελευσίνα, όταν ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικεία.

Πιο συγκεκριμένα, τη σορό ενός 57χρονου άνδρα εντόπισε η Πυροσβεστική σε εξωτερικό χώρο διώροφης οικίας, εντός της οποίας εκδηλώθηκε πυρκαγιά επί της οδού Αθανασίου Διάκου, στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, το σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε εξωτερικό χώρο διώροφης οικίας, εντός της οποίας εκδηλώθηκε #πυρκαγιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, επί της οδού Αθανασίου Διάκου, στην #Ελευσίνα. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 29, 2023

