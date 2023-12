Αθλητικά

Οπαδική βία: τους ρώτησαν τι ομάδα είναι και τους επιτέθηκαν

Ακόμη ένα περιστατικό οπαδικής βίας, έστειλε δύο νεαρούς στο νοσοκομείο.

Ένα ακόμη επεισόδιο οπαδικής βίας, έλαβε χώρα αυτή τη φορά στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, γύρω στη 01:15 το βράδυ της Παρασκευής, ομάδα ατόμων πλησίασε μία παρέα νεαρών στην πλατεία Μακρυγιάννη και αφού τους ρώτησαν τι ομάδα είναι τους επιτέθηκαν.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να τραυματιστούν ελαφριά δύο 22χρονοι και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός,

Οι δράστες μετά την επίθεση τράπηκαν σε φυγή με τις Αρχές να τους αναζητούν.

