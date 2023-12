Κοινωνία

ΟΑΣΑ: Προειδοποίηση για απάτη στα social media

Τι πρέπει να προσέχει το επιβατικό κοινό και η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Για απάτη στα social media μέσω μιας σελίδας στο facebook που χρησημοποιεί το λογότυπο του οργανισμού κάνει λόγο ο ΟΑΣΑ.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ:

Αθήνα 29 Δεκεμβρίου: Ο ΟΑΣΑ εφιστά την προσοχή του επιβατικού κοινού για απόπειρα εξαπάτησης στα Social Media με την παράνομη χρήση της επωνυμίας του Οργανισμού.

Τις τελευταίες ώρες εμφανίζεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook, πλαστή σελίδα με το λογότυπο του ΟΑΣΑ, που παροτρύνει ανυποψίαστους πολίτες να κάνουν αίτηση, προκειμένου να αποκτήσουν μια ATH.ENA card διάρκειας 12 μηνών, έναντι δύο ευρώ.

Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη σελίδα στο Facebook, ουδεμία σχέση έχει με τον Οργανισμό. Αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης του επιβατικού κοινού και προσπάθεια υποκλοπής προσωπικών στοιχείων.

Ο Οργανισμός έχει ήδη προχωρήσει στην ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.

