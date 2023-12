Life

ΑΝΤ1 - Τηλεθεάσεις: Η διαρκής άνοδος και οι χρυσές πρωτιές

Ποιες εκπομπές ενημέρωσης και ψυχαγωγίας διακρίθηκαν και στη μάχη της θεαματικότητας, "σπάζοντας" τις μηχανές μέτρησης.

Το Α’ μισό της τηλεοπτικής σεζόν 2023 – 2024, ο ΑΝΤ1 μπήκε δυνατά στη μάχη της τηλεθέασης, καταγράφοντας σημαντικές πρωτιές και υψηλές επιδόσεις σε όλες τις ζώνες του προγράμματός του.

Χαρακτηριστικό της δυναμικής του είναι η άνοδος που εμφανίζει σε όλες τις ζώνες συγκριτικά με την περσυνή χρονιά: +14% στο σύνολο ημέρας, +13% στο off peak των καθημερινών και +33% στο prime time!

Τα προγράμματα που ξεχώρισαν…

«Καλημέρα Ελλάδα», πάντα στην πρώτη γραμμή

To «Καλημέρα Ελλάδα» παραμένει η πιο σταθερή αξία στην ενημέρωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Μαρία Αναστασοπούλου ήταν καθημερινά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για να ενημερώσουν τους πολίτες για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με μέσο όρο 15,5%, οι τηλεθεατές έδωσαν στο «Καλημέρα Ελλάδα» την πρώτη θέση, στο δυναμικό κοινό 18-54, στη μάχη των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών, με την κάλυψη να φτάνει τους 1.169.205 τηλεθεατές.

Η εκπομπή στους άνδρες σημείωσε μέσο όρο μέχρι και 22,2%, ενώ στις γυναίκες μέχρι και 17,3%.

«Το Πρωινό», η πρώτη επιλογή για ψυχαγωγία και ενημέρωση

Με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις αγαπημένων προσώπων, το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα ήταν πρώτο στην προτίμηση των τηλεθεατών με 3 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό, στη ζώνη προβολής του στο σύνολο του κοινού, καταγράφοντας μέσο όρο 17,3%. Η εκπομπή, που συνδυάζει με έναν ξεχωριστό τρόπο την ενημέρωση με την ψυχαγωγία, σημείωσε σε επιμέρους γυναικείο κοινό μέσο όρο 21,1%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό μέσο όρο 17,4%.

Το «Rouk Zouk», κλασικά στην κορυφή της τηλεθέασης

Το «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, έκοψε γι’ άλλη μια φορά πρώτο το νήμα της τηλεθέασης. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι ήταν στην κορυφή, στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του, με μέσο όρο 17,1%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 7,7 μονάδες.

Το «Rouk Zouk» ήταν πρώτο και στο γενικό σύνολο με 16,1% και 3,3 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι. Υψηλά ήταν τα ποσοστά τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, με την τηλεθέαση να χτυπάει μέσο όρο 36,1%, σε επιμέρους ανδρικό κοινό και 20,7% σε επιμέρους γυναικείο.

Σαρωτικοί οι «Ράδιο Αρβύλα», σταθερά πρώτοι με απόλυτη κυριαρχία και 10 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό

Η μακροβιότερη ψυχαγωγική εκπομπή που έχει καταφέρει κάτι μοναδικό, να είναι στην κορυφή σχεδόν δύο δεκαετίες τώρα, ξεκίνησε τη 17η σεζόν της με ακόμα πιο υψηλή τηλεθέαση από την προηγούμενη.

Η καθημερινή ανταπόκριση και αγάπη του κόσμου αποδεικνύουν πως τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται με τη γλώσσα της σάτιρας.

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης σε όλα τα ηλικιακά κοινά.

Η εκπομπή ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 22,6%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 10 μονάδες, όσο και στο σύνολο κοινού με μέσο όρο 17,8% και 1,8 μονάδες μπροστά από το 2ο κανάλι.

Έχοντας μαζί της καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 1.485.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’, η ανατρεπτική παρέα από τη Θεσσαλονίκη σατίρισε με τον μοναδικό της τρόπο όλα όσα μας προβληματίζουν, αλλά και μας κάνουν να γελάμε.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκαναν παιχνίδι από την κορυφή της τηλεθέασης

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έδωσε γι’ άλλη μια σεζόν τα… ρέστα του με τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου να κάνει παιχνίδι κορυφής!

Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 υπερίσχυσε του ανταγωνισμού, τερματίζοντας πρώτο στην κούρσα της τηλεθέασης στη ζώνη προβολής του στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 15,5% και σχεδόν 2 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του, έτρεχε με υψηλές ταχύτητες, σημειώνοντας σε επιμέρους ανδρικό κοινό μέσο όρο 19% , ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό σκόραρε μέχρι και 17,4%.

Τον Γρηγόρη να παίζει με φοβερούς παίκτες παρακολούθησαν, για τουλάχιστον 1’,κατά μέσο όρο 1.220.500 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού.

Λασκαραίοι και Γερακάρηδες κέρδισαν τη μάχη της πρωτιάς με πάνω από 1.600.000 τηλεθεατές

Με διθυραμβικά σχόλια υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό τη «Μάγισσα», που με τη δυνατή ιστορία, την κινηματογραφική αισθητική, το αξιόλογο καστ και τους καταξιωμένους συντελεστές της κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Η υψηλών προδιαγραφών σειρά του ΑΝΤ1 κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 18,8%, ενώ η αριστοτεχνική πλοκή της καθήλωσε πάνω από 1.600.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι «Η Μάγισσα» είχε ιδιαίτερη δυναμική στις γυναίκες, καταγράφοντας μέσο όρο μέχρι και 25% σε επιμέρους κοινό, ενώ και στους άνδρες οι αποδόσεις ήταν επίσης υψηλές, αγγίζοντας σε επιμέρους κοινό το 18,6%.

Με το «The 2night show» ξενυχτούν οι τηλεθεατές, πρώτος και με διαφορά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2Night Show» ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στη late prime time.

Με ξεχωριστούς καλεσμένους και εξομολογήσεις που συζητήθηκαν πολύ, η εκπομπή κυριάρχησε στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 15,9% και 5,4 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με 16,4 % και 5,9 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι. Το πιο πιστό κοινό του «The 2Night Show» ήταν οι γυναίκες, όπου η τηλεθέαση έφτασε μέχρι και 20,1%, σε επιμέρους κοινό.

Ο ΑΝΤ1 υποδέχεται τη νέα χρονιά, έτοιμος να ανταποκριθεί δυνατά στις προκλήσεις και να προσφέρει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, εστιάζοντας στην ανάγκη των τηλεθεατών για ποιοτική ψυχαγωγία και αξιόπιστη ενημέρωση.

