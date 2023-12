Καιρός

Καιρός: Τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στα δυτικά καθώς και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στην Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα έως 19 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Στην Αττική, αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νότια. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στην Κρήτη. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου

Σε όλη τη χώρα τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και από αργά το βράδυ στα δυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης: το τελευταίο αντίο στον αστυνομικό και η συγκινητική διαβίβαση (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Κραουνάκης: Ο Τσίπρας, η Πρωτοψάλτη και η σχέση ζωής που μετρά 30 χρόνια (βίντεο)

Επαμεινώνδας Κωστέας: “ράγισαν καρδιές” στο ύστατο χαίρε του πιλότου (εικόνες)