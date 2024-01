Life

“Το Πρωινό”: Ο Νίκος Οικονομόπουλος κάνει... ποδαρικό! (εικόνες)

Με έναν ιδιαίτερα αγαπημένο καλλιτέχνη, η εκπομπή "Το Πρωινό" και ο Γιώργος Λιάγκας ξεκινούν το 2024.

Το πρώτο «ΠΡΩΙΝΟ» του 2024 έρχεται με άκρως εορταστική διάθεση και γεμάτο εκπλήξεις!

Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του υποδέχονται το νέο έτος με εκλεκτούς καλεσμένους, αποκλειστικές ειδήσεις, μοναδικές συνεντεύξεις και πολλές ευχές!

«Ποδαρικό» στο ΠΡΩΙΝΟ κάνει ο αγαπημένος τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος δίνοντας μία εκ βαθέων συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, αποκαλύπτει πτυχές και γεγονότα της ζωής του που δεν έχει πει ποτέ!

Οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» στέλνουν στους τηλεθεατές τις ευχές τους για τη νέα χρονιά!

Ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του στήνουν ένα μεγάλο γλέντι παρέα με τους KINGS, οι οποίοι μας ξεσηκώνουν με το μουσικό τους πρόγραμμα. Στους ρυθμούς του ξεχωριστού συγκροτήματος, χορεύει και η Μαίρη Βιτινάρος, η οποία μιλάει για όλα.

Η Λίτσα Πατέρα κάνει τις πρώτες αστρολογικές προβλέψεις του 2024 και ο Αλέξανδρος Παπανδρέου μαγειρεύει για το οικογενειακό τραπέζι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Περικλής Βούρθης Αρχισυνταξία: Χρύσα Ζορκάδη

Χρύσα Ζορκάδη Βοηθός Αρχισυντάκτη: Δήμητρα Καρλιάμπα

Δήμητρα Καρλιάμπα Υπεύθυνη καλεσμένων: Μαίρη Αρώνη

