Κεφαλονιά - Απόπειρα ληστείας: Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ (βίντεο)

Σε ποιες πράξεις προχώρησε καθένας από τους εναρούς, με απώτερο σκοπό τους να αρπάξουν αντικείμενα και χ΄ρηματα από τον ηλικιωμένο.

Δυο νεαροί μετανάστες συνελήφθησαν στην Κεφαλονιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), κατηγορούμενοι για απόπειρα ένοπλης ληστείας, ενώ, επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για τη νόμιμη είσοδο και διαμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δυο δράστες, 25 και 18 ετών, βραδινές ώρες της Τετάρτης 27 Δεκεμβρίου, έχοντας ως σκοπό να αφαιρέσουν αντικείμενα, παραβίασαν παράθυρο στο σπίτι του ηλικιωμένου, σε περιοχή της Σάμης Κεφαλονιάς, και ο ένας εξ αυτών μπήκε μέσα, ενώ ο άλλος παρέμεινε εξωτερικά επιτηρώντας τον χώρο. Την ίδια ώρα μπήκε στο σπίτι και ο ηλικιωμένος ένοικός της, και βλέποντάς τον ο 25χρονος δράστης του επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας του βαριές σωματικές βλάβες στην κοιλιακή χώρα και την ωμοπλάτη. Στη συνέχεια, μαζί με το συνεργό του, τράπηκαν σε φυγή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δυο δραστών, οι οποίοι μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της Πέμπτης 28 Δεκεμβρίου, σε περιοχή της Κεφαλονιάς.

