Μητσοτάκης προς Αποδήμους: Οι σχέσεις της Πατρίδας μαζί σας είναι προτεραιότητά μας

Τι είπε προς τους απόδημους για την επιστολική ψήφο και για άλλα ζητήματα που απασχολούν την Ομογένεια, ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Μήνυμα προς τους απανταχού απόδημους Έλληνες απηύθυνε την Παρασκευή για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο οποίο υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις της ελληνικής πολιτείας με τους Έλληνες της διασποράς «είναι και θα είναι προτεραιότητα» της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, στην άρση των εμποδίων για τη συμμετοχή τους στις εκλογές αλλά και στην Εθνική Στρατηγική για τον Απόδημο Ελληνισμό.

Αναλυτικά στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Λίγο πριν από την έλευση του νέου έτους, απευθύνομαι με ξεχωριστή συγκίνηση σε όλους εσάς. Τους Έλληνες, που αν και ζείτε και δημιουργείτε έξω από τα σύνορα της χώρας, αποτελείτε αναπόσπαστο κομμάτι της. Πρεσβευτές της μητέρας-πατρίδας στα κράτη, όπου προκόβετε. Γέφυρες επικοινωνίας με τους λαούς τους. Και ζωντανά κύτταρα του Ελληνισμού, που τιμάτε τις ρίζες του προβάλλοντας παντού τις αξίες του.

Για όλους αυτούς τους λόγους οι σχέσεις με τους Απόδημους ήταν, είναι και θα είναι προτεραιότητα της Πολιτείας. Με πιο πρόσφατη πρωτοβουλία, την άρση όλων των εμποδίων στη συμμετοχή των εκτός Ελλάδας ψηφοφόρων στις εκλογές. Και, κυρίως, την καθιέρωση της Επιστολικής Ψήφου, ήδη από τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου. Ώστε όλοι να έχουν φωνή για όσα συμβαίνουν στον τόπο χωρίς έξοδα και ταλαιπωρία.

Παράλληλα, εξελίσσεται η Εθνική Στρατηγική για τον Απόδημο Ελληνισμό με αιχμές την ελληνική γλώσσα, την πολιτιστική μας κληρονομιά και την εκπαίδευση. Ενώ με τη διαρκή ψηφιοποίηση των προξενικών διαδικασιών, απλοποιείται και επιταχύνεται όλο και περισσότερο η δική σας εξυπηρέτηση. Άλλωστε, στη διαδικτυακή πύλη gov.gr λειτουργεί, πλέον, ειδική υπηρεσία για αιτήματα αποκλειστικά των Αποδήμων.

Πρόκειται για μερικές μόνο από τις επιλογές της κυβέρνησης τις οποίες γνωρίζει καλά ότι οφείλει στην Διασπορά μας. Γι’ αυτό και θα παραμείνουμε σταθεροί αρωγοί της, τιμώντας την ανεκτίμητη συμβολή της στην εθνική διαδρομή προς την πρόοδο. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για την καινούργια χρονιά. Το 2024 να είναι γεμάτο υγεία και χαμόγελα για όλες και όλους».

