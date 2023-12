Κόσμος

Το Ισραήλ ισχυρίζεται πως κατέστρεψε καταφύγιο του ηγέτη της Χαμάς

Ο Γιαχία Σινουάρ, το κρησφύγετο του οποίου καταστράφηκε, θεωρείται ένας από τους “εγκεφάλους” της επίθεσης, στην 7η Οκτωβρίου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι εντόπισαν και κατέστρεψαν ένα από τα κρησφύγετα του Γιαχία Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το οίκημα βρισκόταν κοντά στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα, ανέφερε εκπρόσωπος των IDF το βράδυ της Παρασκευής. Το φερόμενο κρησφύγετο του Σινουάρ καταστράφηκε «τις προηγούμενες εβδομάδες», διευκρινίζεται στη σχετική ενημέρωση.

Ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν στο υπόγειο του οικήματος μια είσοδο που οδηγούσε σε τούνελ. Οι υπόγειες σήραγγες εκτείνονταν σε απόσταση 218 μέτρων, φθάνοντας σε βάθος 20 μέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η κατασκευή ήταν ηλεκτροδοτούμενη και διέθετε σύστημα εξαερισμού και αποχέτευσης, ενώ περιελάμβανε αποχωρητήρια και αίθουσες για προσευχή. Είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί μακροχρόνια διαμονή και μπορούσε να χρησιμεύσει ως κέντρο διοίκησης. Μετά την ενδελεχή έρευνα, το κρησφύγετο καταστράφηκε από ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο Γιαχία Σινουάρ θεωρείται ένας από τους «εγκέφαλους» της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σκοτώνοντας σχεδόν 1.200 ανθρώπους. Έκτοτε, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν τη Λωρίδα της Γάζας και έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 21.500 Παλαιστινίων, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

