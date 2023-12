Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Στη ΜΕΘ ο ηλικιωμένος που βρέθηκε μαχαιρωμένος

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου που βρέθηκε μαχαιρωμένος. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση ο 80χρονος άνδρας, που το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στο στήθος μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή του Βαμβακόπουλου, στα Χανιά.

Η Ασφάλεια Χανίων που ερευνά την υπόθεση, φαίνεται να εστιάζει περισσότερο στο ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ όσο εντείνονται οι έρευνες, απομακρύνεται το ενδεχόμενο του αυτοτραυματισμού.

Ο 80χρονος, ο οποίος μετά την μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων εισήχθη στο χειρουργείο, όπου υπεβλήθη σε σοβαρή θωρακοχειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματος του και φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και μώλωπες στο σώμα, πλέον νοσηλεύεται στην ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθείται από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Οι έρευνες της αστυνομίας εστιάζουν περισσότερο στην εγκληματική ενέργεια, καθώς τα χτυπήματα που φέρει ο 80χρονος άνδρας στο σώμα και το πρόσωπο, δε συνάδουν με ενδεχόμενο τραυματισμό από πτώση.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του 80χρονου ήταν εκείνος που τον βρήκε στις 10 το πρωί στο σπίτι του αιμόφυρτο. Ο άνδρας είδε τη λίμνη αίματος στην είσοδο του σπιτιού και έτρεξε στο πρώτο όροφο όπου βρίσκεται το διαμέρισμα και βρήκε τον πατέρα του στο κρεβάτι του.

Το αιματηρό σκηνικό, συμπληρώνουν κάποια εργαλεία, με τον γιο του τραυματία να δηλώνει πως δεν τα έχει ξαναδεί.

Μάλιστα ο κουνιάδος του ηλικιωμένου δήλωσε πως χθες το βράδυ είχε καλέσει στο σπίτι του τον 80χρονο, όπου ο τραυματίας παρέμεινε μέχρι τις 23:30 τη νύχτα, οπότε και έφυγε για να πάει στο σπίτι του. «Βοηθούσε τη γειτονιά, δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Τώρα, τι έγινε; Προσπαθούμε κ εμείς να καταλάβουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή αστυνομική δύναμη, με τη Σήμανση να έχει αποκλείσει τον χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει βρεθεί και ένα ματωμένο μαχαίρι και η αστυνομία ερευνά την υπόθεση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: creta24.gr

