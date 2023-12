Παράξενα

Χιλή: Γεννήθηκε βρέφος 7 κιλών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του μωρού και της μητέρας του.

-

Μια οικογένεια από τη Χιλή καλωσόρισε την Πέμπτη (28 Δεκεμβρίου) ένα αγοράκι βάρους 7,105 κιλών εν μέσω ανάμεικτων συναισθημάτων, καθώς το παιδί παραμένει στην εντατική και η μητέρα νοσηλεύεται επίσης στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη μαιευτήρα Μαρσία Βενέγκας, αυτό θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο μωρό που έχει καταγραφεί ποτέ στη Χιλή, ξεπερνώντας ένα άλλο νεογέννητο που ζύγιζε πάνω από 6 κιλά.

Το μωρό γεννήθηκε το πρωί της Πέμπτης σε νοσοκομείο της Κουρανιλάχουε και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Κονσεπσιόν λόγω επιπλοκών στην υγεία του. Η μητέρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κουρανιλάχουε και περιμένει να πάρει εξιτήριο για να επανενωθεί με το μωρό της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, αν και η κατάσταση του μωρού είναι σοβαρή, αναφέρεται ότι είναι σταθερή και βρίσκεται υπό παρακολούθηση στο χώρο της παιδιατρικής εντατικής θεραπείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια: Φωτιά σε διαμέρισμα

Κοζάνη: Φονική παράσυρση άνδρα

Κρήτη: Στη ΜΕΘ ο ηλικιωμένος που βρέθηκε μαχαιρωμένος