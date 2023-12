Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις για το 2024 (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα πρέπει να περιμένει κάθε ζώδιο τη νέα χρονιά που ξεκινά, από την αστρολόγο της εκπομπής “I LOVE Σου Κου”, Λίτσα Πατέρα.

Με το 2023 να φτάνει στο τέλος του, η Λίτσα Πατέρα, μοιράστηκε τις αστρολογικές προβλέψεις για το νέο έτος στην εορταστική εκπομπή, “I LOVE Σου Κου”.

Αρχικά, η αστρολόγος της εκπομπής, είπε ότι το 2024 θα κρύβει εκπλήξεις, ανατροπές και πολλές διαφορετικές κινήσεις.

"Τι μας φέρνει αυτή η χρονιά. Είναι μία πολύ πονηρή χρονιά θα πω γιατί κάνει πολλές κινήσεις, οι οποίες άλλοτε μας δυσκολεύουν και άλλοτε θέλει να μας δώσει χαρά να ξεχάσουμε. Είναι διδυμίσια και λιγάκι διπροσωπούλα γιατί ο Δίας που ήταν για πάρα πολύ καιρό στον Ταύρο, φεύγει τον Μάρτιο και πάει στους Διδύμους. Επομένως τον πρώτο εξάμηνο ευνοεί πολύ τους Ταύρους, τους Καρκίνους, τους Παρθένους, τους Σκορπιούς, τους Αιγόκερους και τους Ιχθύες. Μετά το άλλο εξάμηνο πάει στους Διδύμους, στους Λέοντες, στον Ζυγό, στον Τοξότη και στον Υδροχόο. Ο Κρόνος θα παραμείνει για πολύ καιρό στα ψάρια και είναι για θέματα που έχουν να κάνουν με νοσοκομεία, φυλακές και ασθένειες, που σημαίνει ότι φέρνει δύσκολα πράγματα για να επιλυθούν. Ο Ποσειδώνας έχει να κάνει και με τα φάρμακα", είπε χαρακτηριστικά η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Δείτε το βίντεο με τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

