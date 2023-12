Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πρώτες πληρωμές του 2024

Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του 2024 από τους φορείς του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνολικά 29,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 25.000 δικαιούχους, από τις 2 έως τις 5 Ιανουαρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνει η εξής καταβολή, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Στις 5 Ιανουαρίου 2024, θα καταβληθούν 3,9 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

19 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

6 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

