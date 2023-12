Κοινωνία

Δολοφονία αστυνομικού: Προφυλακιστέος ο Νορβηγός - Tι είπε στην απολογία του

Τι ισχυρίζεται ότι έγινε το βράδυ της αιματηρής επίθεσης και γιατί είχε μαζί του μαχαίρι.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 44χρονος Νορβηγός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού και τον τραυματισμό του επίσης 32 ετών κουμπάρου του, σε μπαρ, στη Θεσσαλονίκη.

Απολογούμενος ο 44χρονος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, επικαλέστηκε κενά μνήμης λόγω της μέθης του, ενώ ανέφερε ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

«Δεν θυμάμαι τι έγινε. Δεν ήθελα με τίποτα να σκοτώσω. Από τη μέρα που γεννήθηκα ζω έναν εφιάλτη. Έχω κακοποιηθεί στη ζωή μου σεξουαλικά, σωματικά και ψυχικά. Μου έχουν επιτεθεί πολλοί για την εμφανίσιμη μου. Θυμάμαι μόνο τον πανικό που είχα και δέχθηκα κάποια χτυπήματα. Δυστυχώς δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που έγινε», φέρεται να είπε κατά την απολογία του.

Όσον αφορά στο μαχαίρι παλάμης με το οποίο τέλεσε τις πράξεις του, κατά πληροφορίες, ανέφερε ότι το κουβαλάει μαζί του για αυτοάμυνα. Δήλωσε δε, μετανιωμένος για όσα συνέβησαν και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του αστυνομικού.

Με ποινικό παρελθόν στην πατρίδα του

Δια του συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα για να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Όπως έγινε γνωστό, ο 44χρονος επιβεβαίωσε ότι διαθέτει ποινικό παρελθόν στην πατρίδα του και συγκεκριμένα «όταν ήταν 18 ετών εξέτισε ποινή 7 - 8 μηνών σε φυλακή» - κατά τον συνήγορό του - για επεισόδιο που έγινε (πάλι) σε μπαρ. Ο ίδιος φέρεται να διέμενε μόνιμα τα τελευταία (τουλάχιστον) 9 χρόνια στην Ελλάδα, λαμβάνοντας επίδομα από το νορβηγικό κράτος για λόγους ψυχικής ασθένειας.

Η απολογία του έγινε στην αγγλική γλώσσα, παρουσία διερμηνέα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το φονικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης σε μπυραρία επί της οδού Κατσιμίδη, δίπλα ακριβώς από την έδρα των ΜΑΤ Θεσσαλονίκης. Ο 32χρονος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. διασκέδαζε με τον συνομήλικο κουμπάρο του, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, ξέσπασε καβγάς με τον 44χρονο, θαμώνα στο ίδιο μαγαζί. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, υπήρξε λογομαχία για ασήμαντη αφορμή, στη συνέχεια της οποίας ο Νορβηγός μαχαίρωσε στο πόδι τον κουμπάρο. Ο 32χρονος έσπευσε να μεσολαβήσει και δέχθηκε θανατηφόρο τραύμα στο λαιμό του.

Η κηδεία του αδικοχαμένου αστυνομικού τελέστηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στους Ταγαράδες.

Τα λόγια του δικηγόρου του

Ο Θοδωρής Καραγιάννης, δικηγόρος του Νορβηγού κατηγορούμενου ανέφερε έξω από τα δικαστήρια: «Καταρχήν συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος. Η θέση του εντολέα μας είναι ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει και μάλιστα ενημερώθηκε χθες στις 18:30 από μένα για την κατάληξη που είχε το θύμα. Αναφορικά τώρα με τη θέση που έχει και την υποστήριξη που ακολουθεί, δεν αμφισβητεί το γεγονός, υπάρχει μία ανθρωποκτονία. Το μόνο το οποίο αμφισβητείται και είναι προς διερεύνηση είναι καταρχήν η θέση του ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει και κατά δεύτερον η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τόσο ο δράστης όσο και το σύνολο των εμπλεκομένων από πλευρά μέθης, η ψυχική υγεία του δράστη και οι ακριβείς συνθήκες από τις οποίες προήλθε και οδήγησε στο μοιραίο χτύπημα. Αυτό που ρητά ισχυρίζεται είναι ότι ήταν μία συμπλοκή στην οποία εκείνη τη στιγμή που επιτέθηκε, δεχόταν γροθιές».

