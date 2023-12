Πολιτική

Πατούλης: Ο αποχαιρετισμός του περιφερειάρχη Αττικής και οι ευχές για το 2024

Μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη για την Πρωτοχρονιά και την ολοκλήρωση της θητείας του.

Με μία ανακοίνωση ο απερχόμενος περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, αποχαιρετά τους πολίτες με την ιδιότητα αυτήν και το 2023, στέλνοντας τις ευχές του για το 2024.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Πατούλη

Αγαπητοί συμπολίτες

Με την εκπνοή του 2023 και της ολοκλήρωσης της θητείας μου ως Περιφερειάρχη Αττικής, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια.

Ήταν τιμή για μένα να υπηρετήσω για 25 χρόνια την Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού της Ελλάδος, ως Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Πεύκης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και της ΚΕΔΕ, Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και Περιφερειάρχης Αττικής. Με συστηματική δουλειά, εγώ και οι συνεργάτες μου καταφέραμε να βάλουμε ένα επιπλέον λιθαράκι στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην ενίσχυση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης.

Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε όλοι μαζί. Καταφέραμε να κάνουμε την Περιφέρεια Αττικής πιο ασφαλή και πιο σύγχρονη. Συμβάλλαμε στην υλοποίηση σημαντικών και εμβληματικών έργων υποδομής. Βελτιώσαμε το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Ενισχύσαμε δράσεις υγείας, ανακύκλωσης και οδικής ασφάλειας. Αναπτύξαμε σημαντικές συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για τη θωράκιση της Αττικής και την υλοποίηση master plan για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών λόγω κλιματικής κρίσης. Προωθήσαμε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό με μεγάλα έργα, υποδομές και εκδηλώσεις παγκόσμιας εμβέλειας. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν έργα που άλλαξαν και συνεχίζουν να αλλάζουν ριζικά την Αττική, όπως για παράδειγμα η Αττική Ριβιέρα και η ανάπλαση του Φαληρικού όρμου. Επιπλέον συμβάλλαμε στην υλοποίηση του δικτύου ακαθάρτων της Ανατολικής Αττικής.

Και όλα αυτά τα καταφέραμε χάρη στη σκληρή δουλειά των εργαζομένων, των στελεχών της Περιφέρειας μας, των Αντιπεριφερειαρχών, των Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά και όλων των συνεργατών μου. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους θερμά για την αφοσίωσή τους και την προσφορά τους. Φυσικά δε θα μπορούσα να παραλείψω και τη συμβολή των 66 δημάρχων της Αττικής με τους οποίους είχαμε μια αγαστή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχαριστώ θερμά.

Φεύγω από την Περιφέρεια Αττικής με ένα αίσθημα ικανοποίησης και ελπίδας. Είμαι βέβαιος ότι και ο νέος Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ανάπτυξη και της βελτίωση της Αττικής μας. Εύχομαι να συμβάλει στην ενδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης και στην ισχυροποίησή της, ως ένας πυλώνας στήριξης των πολιτών σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας.

Προσωπικά θα παραμείνω ένας ενεργός πολίτης και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, με την επιστημονική μου γνώση και την αυτοδιοικητική μου εμπειρία, για μια σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα, σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλους ένα ευτυχισμένο, γεμάτο ελπίδα και δημιουργικό νέο έτος.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Πατούλης

