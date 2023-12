Πολιτισμός

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: προσηλωμένος στο ανθρωπιστικό καθήκον και το 2023 (βίντεο)

Εργαζόμενοι και εθελοντές κατάφεραν να υλοποιήσουν δράσεις και προγράμματα για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την ενίσχυση των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της χώρας μας.

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το 2023, παρέμεινε σταθερά προσηλωμένος στο Ανθρωπιστικό του καθήκον, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, υλοποιώντας συνεχείς δράσεις και προγράμματα προς ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την ενίσχυση των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της χώρας μας.

Η ανασκόπηση του Ε.Ε.Σ. εδώ:

Συγκεκριμένα, το 2023, οι ακούραστοι εθελοντές (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρείτες - Διασώστες & Ναυαγοσώστες και Νεότητας) και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ, απανταχού της Ελλάδος, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες. Ο φονικός σεισμός σε Τουρκία-Συρία, η σύγκρουση των αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, το τραγικό ναυάγιο ανοικτά της Πύλου, τα πολλαπλά και ταυτόχρονα πύρινα μέτωπα του καλοκαιριού και οι φοβερές πλημμύρες στην Θεσσαλία είναι μόνο μερικά από τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2023. Στις φοβερές αυτές καταστροφές οι εθελοντές μας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στη γραμμή της προσφοράς, προτάσσοντας την υψηλή τεχνογνωσία και ετοιμότητά τους, αποδεικνύοντας για ακόμα μία χρονιά ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έτοιμοι να προσφέρουν, ανά πάσα στιγμή, τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει.

Πολύτιμος σύμμαχος και συνοδοιπόρος στις ανθρωπιστικές ενέργειες του Ε.Ε.Σ. η αγάπη και η αλληλεγγύη του Ελληνικού λαού. Πολίτες, σύλλογοι, εταιρείες και οργανισμοί από όλη την Ελλάδα έσπευσαν να στηρίξουν υλικά και οικονομικά τις δράσεις υποστήριξης του Ε.Ε.Σ, αναγνωρίζοντας και επικροτώντας την τεράστια προσπάθεια και κινητοποίηση του Οργανισμού μας.

Παράλληλα, το 2023, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εντατικοποίησε και επέκτεινε το ανθρωπιστικό του έργο, υλοποιώντας μια σειρά από πρωτοποριακά και καινοτόμα προγράμματα (δράσεις Προαγωγής Υγείας σε όλη την Ελλάδα, Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας, Πρώτες Βοήθειες για σκύλους, ενημέρωση για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής κ.α.) προς όφελος των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της χώρας.

